Szef polskiego MON Mariusz Błaszczak poinformował, że Polski przyleciał amerykański bombowiec B-52. Tego typu maszyna może przenosić bardzo duże ilości sprzętu konwencjonalnego, a także broń atomową.

Błaszczak poinformował o sprawie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Według polskiego ministra obrony narodowej, przylot tego typu maszyny do naszego kraju dowodzi coraz lepszej współpracy Warszawy z Waszyngtonem.

„Współpraca polsko-amerykańska jest coraz ściślejsza. Do Polski przybył dziś bombowiec B-52. Rośnie nasza interoperacyjność i zdolności do obrony wschodniej flanki NATO. #StrongerTogether” – napisał Błaszczak na Twitterze. Do wpisu dołączył zdjęcie maszyny.

Portal DoRzeczy informuje, że bombowiec jest w stanie przenieść maksymalnie 31 500 kilogramów różnego rodzaju broni konwencjonalnej. B-52 może także zabrać na swój pokład bomby atomowe.

