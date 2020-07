Zbigniew Boniek po raz kolejny zdecydował się zabrać głos w sprawie wyborów prezydenckich. Jego wcześniejsze wpisy w mediach społecznościowych wywoływały sporo kontrowersji. W najnowszym wpisie zapowiedział, że zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem.

Po pierwszej turze wyborów prezydenckich Zbigniew Boniek nawiązał do badań statystycznych dotyczących elektoratu Andrzeja Dudy. „Prezydent Polski dzisiaj może być wybrany głosami ludźmi środowiska wiejskiego, głosami emerytów i ludzi z podstawowym wykształceniem” – napisał prezes PZPN. „To chyba trochę dziwne w tak pięknym i rozwijającym się kraju jak nasza Polska” – dodał.

Prezydent Polski dzisiaj może być wybrany głosami ludźmi środowiska wiejskiego, głosami emerytów i ludzi z podstawowym wykształceniem. To chyba trochę dziwne w tak pięknym i rozwijającym się kraju jak nasza Polska♥️🇵🇱👍🏻 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) June 30, 2020

W sieci wybuchła burza, do której Boniek ponownie postanowił się odnieść. Wielu oskarżało prezesa PZPN o pogardę wobec wyborców Dudy. „Przytaczanie faktów nie powinno nikogo denerwować….. prawda?” – napisał były piłkarz w kolejnym wpisie i dołączył fragment dotyczący badań, na które się powoływał.

Boniek znów o wyborach prezydenckich

Teraz prezes PZPN odniósł się ponownie do wyborów. Choć padły dosadne słowa, to tym razem tak dużego zamieszania raczej nie wywoła. „W Polsce mieć swoje zdanie nie przystoi, lepiej być prowadzonym na smyczy i bić brawo bez myślenia. W niedzielę jak zawsze od 64 lat zrobię to, co sam myślę, a nie co mi podpowiadają na prawo i lewo, a Wy?” – napisał Boniek.

W Polsce mieć swoje zdanie nie przystoi, lepiej być prowadzonym na smyczy i bić brawo bez myślenia. W niedzielę jak zawsze od 64 lat zrobię to co sam myślę, a nie co mi podpowiadają na prawo i lewo, a Wy? — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) July 8, 2020

Źr. twitter; wmeritum.pl