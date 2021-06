Zbigniew Boniek opublikował na Twitterze krótką listę pozytywów, jakich doszukał się w występie reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy. Szybko spadła na niego krytyka i żartobliwe komentarze innych użytkowników mediów społecznościowych.

Reprezentacja Polski nie może zaliczyć występu na Euro 2020 do udanych. Choć teoretycznie znaleźliśmy się w słabej grupie, to jednak piłkarze zakończyli swoją przygodę z imprezą wraz z zakończeniem fazy grupowej. Na możliwe do zdobycia dziewięć punktów, Polacy zdołali zgromadzić tylko jeden po remisie z Hiszpanią. Ze Słowacją i Szwecją przegraliśmy.

Tymczasem Zbigniew Boniek doszukał się w grze naszych reprezentantów pewnych pozytywnych aspektów. „Jesteśmy wśród 7 drużyn które strzelały bramki w każdym z trzech meczów. Najwiecej chyba odbiorów piłki na połowie przeciwnika. Największa chyba liczba wykonanych rzutów różnych” – wyliczał Boniek we wpisie na Twitterze.

Szybko nastąpiło jednak smutne podsumowanie. „…i potwornie łatwo pozwalaliśmy przeciwnikom strzelać bramki. Jak to wszystko wytłumaczyć?” – zastanawia się Boniek.

Wpis prezesa PZPN doczekał się wielu komentarzy. Dominowały jednak głosy krytyczne. Niektórzy kpili z tego, co napisał Boniek.

Oczywiście kwestia spojrzenia… można negatywnie lub optymistycznie… na koniec liczy się wynik, kto przegra nigdy nie ma racji, proste⚽️ — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) June 25, 2021

Jest dobrze. Wybrane statystyki ok. Tak trzymać. Może następnym razem będą 2 punkty w grupie i będzie jeszcze lepiej! 😉 https://t.co/lddlwuXG2P — Michał Adamczyk (@MiAdamczyk) June 25, 2021

