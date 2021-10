Legia Warszawa zaskakuje doskonałymi rezultatami w fazie grupowej Ligi Europy. Nic zatem dziwnego, że trener stołecznego klubu Czesław Michniewicz zbiera pochwały. Jednak były prezes PZPN Zbigniew Boniek w rozmowie z Interią wypomniał Michniewiczowi dwie wpadki.

W fazie grupowej Legia Warszawa pokonała teoretycznie dużo silniejsze zespoły takie jak Spartak Moskwa i Leicester City. Czesław Michniewicz już dawniej jako selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski potrafił zaskoczyć silniejszych rywali i pokonać takie drużyny jak reprezentacje Włoch, Belgii, czy Portugalii.

Boniek również dostrzega zalety Michniewicza. Nie zawahał się jednak przed wypomnieniem trenerowi dwóch wpadek. „Czesiu Michniewicz jest bardzo dobrym trenerem. Oprócz jego sukcesów, które pan wyliczył, były w młodzieżówce dwa remisy z Wyspami Owczymi” – mówił były szef PZPN.

Boniek docenił umiejętności Michniewicza, bo przyznał, że jest on specjalistą w ustawianiu i motywowaniu piłkarzy. „Każdego przeciwnika studiuje, potrafi go rozłożyć na czynniki pierwsze. Potrafi przed meczem dostarczyć piłkarzom wiele impulsów, wiadomości, które potrzebne są do rozgryzienia rywala” – podkreślił.

W ocenie byłego szefa krajowego związku szkoleniowiec Legii jest „trenerem kompletnym”. „Ale takich w Polsce mamy kilku, nie tylko jego” – podsumował Boniek.

Źr. Interia; wprost