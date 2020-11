Nie milkną echa sobotniego starcia Marcina Najmana z Kasjuszem Życińskim. Zachowaniem doświadczonego boksera zdumiony jest Mateusz Borek. – Co ci się musi włączyć w głowie, żebyś nagle miał obalić albo kogoś kopnąć? – zastanawiał się na Kanale Sportowym. Dziennikarz przedstawił dwie możliwe hipotezy.

Nie ulega wątpliwości, że kibicie inaczej wyobrażali sobie hitowy pojedynek na FAME MMA 8. Zamiast wojny na pięści i efektownego nokautu dostali dyskwalifikację Marcina Najmana i kuriozalną przepychankę z ochroniarzami.

Niewykluczone, że dyskwalifikacja nie będzie jedyna karą dla Najmana. Włodarze FAME MMA publicznie zapowiadają, że „El Testosteron” poniesie konsekwencje swojego zachowania.

Sam Najman dał do zrozumienia, że przegrał z emocjami. W swoim niedzielnym wpisie oskarżył rywala o próbę „rozbicia rodziny” oraz o unikanie walki w formule MMA. – Człowiek może się zagotować – podkreślił.

Marcin Najman w walce z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim został zdyskwalifikowany przez próbę obalenia i kopnięcie.

Po próbie obalenia dostał szansę od sędziów (-1 pkt) ale on postanowił kopnąć. Po wszystkim uciekł.

Kończ pan tą "karierę" wstydu i tak już się nie pozbędziesz. pic.twitter.com/5vlA6aFnpV — Patryk "Skju" Sykut (@PatrykSykut) November 21, 2020

Borek o zachowaniu Najmana. Dziennikarz nie rozumie zachowania pięściarza

Kuriozalne zachowanie boksera skomentował Mateusz Borek. – Dla mnie nie jest to możliwe, nawet jeśli trenujesz różne formuły sportów walki – powiedział na antenie Kanału Sportowego.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że zawodnik musiał przygotowywać się do starcia w konkretnej formule. Skoro walkę zakontraktowano na bokserską, to wszelkie treningi walki w parterze i kopnięć były niepotrzebne.

– Jeżeli dwa miesiące nikogo nie kopiesz i nikogo nie obalasz, tylko sparujesz na zasadach boksu, to co ci się musi włączyć w głowie, żebyś nagle miał obalić albo kogoś kopnąć? Albo w ogóle nie trenowałeś, albo jesteś tak przerażony, że w ogóle nie wiesz, co robisz – stwierdził.

Borek zauważył również, że Najman był zawodowym bokserem, który trakcie kariery stoczył dwadzieścia kilka walk. Dopiero później zaangażował się w inne sporty walki takie jak MMA i kickboxing.

– Czyli jeśli przyjmiemy, że człowiek w momencie zagrożenia wraca do dzieciństwa albo historii, które stanowiły większość jego życia to powinien się bronić boksem, bo najwięcej stoczył w boksie. A tutaj początek walki i taka komedia. Szkoda gadać – powiedział.