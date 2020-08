Kwestia podwyżek dla polityków spowodowała poważny kryzys w szeregach opozycji. Borys Budka jest rozczarowany postępowaniem niektórych kolegów partyjnych. W tym kontekście wymienia jedno nazwisko.

To były wyjątkowo trudne dni dla Platformy Obywatelskiej. Politycy opozycyjnej formacji musieli stawić czoła masowej krytyce, po tym jak zdecydowana większość klubu KO przegłosowała podwyżki dla najważniejszych urzędów w państwie. Postępowaniem opozycji rozczarowany był nawet były premier Donald Tusk.

Pod wpływem krytyki Borys Budka, który sam poparł projekt w Sejmie, zarekomendował większości senackiej odrzucenie go. W poniedziałkowym głosowaniu Senat odrzucił podwyżki, natomiast szef PiS Ryszard Terlecki poinformował, że pomysł „kończy swoją historię”.

Borys Budka skomentował ostatnie wydarzenia na antenie Polsat News. Korzystając z okazji zwrócił uwagę na niewłaściwe zachowanie niektórych osób ze środowiska Platformy Obywatelskiej. – Nie mam żalu o to, że ktoś publicznie podważa moją pozycję, bo taka jest polityka, ale nie pozwolę na to, żeby ktoś osłabiał Platformę Obywatelską i Koalicję Obywatelską – stwierdził.

Borys Budka krytykuje zachowanie kolegów partyjnych. Dostało się poprzednikowi…

Szef PO przypomniał, jak w momencie kryzysu zachowywał się m.in. Grzegorz Schetyna. – Uważam, że każdy ma prawo do krytyki. Są sytuacje kryzysowe, w których powinniśmy naprawiać błędy. Ja zamiast biegać po mediach zająłem się tym, jak ten kryzys zażegnać, jak naprawić popełniony błąd – podkreślił.

To nie jedyna aluzja do poprzednich władz PO, która pojawiła się w programie. Budka podkreślał bowiem, że w przeciwieństwie do innych, potrafił naprawić błąd. – Tym różnię się od moich poprzedników, że potrafię za błąd przeprosić. Co więcej, szybko zareagować – oświadczył.

Przewodniczącemu PO nie spodobało się także zachowanie byłego premiera Donalda Tuska. – Jako honorowy szef Platformy Donald Tusk mógł wysłać zamiast tweeta SMS-a i byłoby to racjonalne. Ja staram się w takim duchu postępować. To jest kwestia wyboru tego, jak kto działa. Były przewodniczący Schetyna wolał iść do mediów. Uważam, że dużo lepszą formułą jest rozmowa w odpowiednim gremium – dodał.

Źródło: Polsat News, wMeritum.pl