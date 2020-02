Borys Szyc wzywa artystów do bojkotu TVP? W sieci ukazała się jego odpowiedź na materiał „Wiadomości” TVP, w której apeluje do aktorów. – Koleżanki i koledzy grający w TVP! Chyba już nie da rady dalej udawać, że gracie i reżyserujecie nie w tym samym miejscu, w którym lecą „Wiadomości” – pisze Szyc.

Trwa medialna burza pod niedzielnym materiale „Wiadomości” TVP. Całość była poświęcona zachowaniu Kingi Rusin w Stanach Zjednoczonych. Jednak w trakcie pojawia się także postać Borysa Szyca. – Znany ze słabości do alkoholu i wstydu, jaki przynosi Polsce – przypominają autorzy materiału.

#Wiadomości | Medialna burza wokół Kingi Rusin trwa. Znana dziennikarka naraziła się na śmieszność poprzez publikacje zdjęcia z prywatnej imprezy z gwiazdą, która unika tego typu sytuacji. Rusin to jedna z twarzy pseudoelity, która od lat próbuje mówić Polakom jak mają żyć. [2/3] pic.twitter.com/c3N6g3VPhk — WiadomościTVP (@WiadomosciTVP) February 16, 2020

We wtorek Szyc wydał oświadczenie, w którym odniósł się do programu i swoich problemów alkoholowych. Aktor podkreślił, że alkoholizm to choroba, którą się leczy. – Moja terapia trwała 8 miesięcy. Jak 8 lat podstawówki. Gdzie od nowa uczysz się żyć, rozumieć co czujesz. Stajesz wreszcie oko w oko z kimś, od kogo tak długo uciekałeś. Kogo nie umiałeś pokochać. Ze sobą. Zrzucasz z siebie ogromne brzemię. A jest nim wszechobecne w życiu alkoholika kłamstwo – podkreśla Szyc.

– Moja praca trwa już szósty rok. 10.08.2020 roku minie równo 6 lat, odkąd nie piję. Mój synek będzie miał prawie 4 miesiące i nigdy nie zobaczy taty pijanego. Moja córka będzie miała 15,5 roku i nigdy nie zobaczy taty pijanego – zapowiada.

Borys Szyc odpowiada „Wiadomościom” TVP: Kłamstwo i manipulacje to oznaka chorego organizmu

W drugiej części swojego wpisu, Szyc zwrócił uwagę na niedzielny materiał programu informacyjnego TVP. – Drogi Panie Sawicki z TVP! Drogie „wiadomości”…! Kłamstwo i manipulacje to oznaka chorego organizmu. Chory nie widzi, że jest chory. Ale po to ma innych wokół, żeby mu to uświadomili – podkreślił.

Aktor przekonuje, że chorobę można leczyć. Następnie zwraca się do innych artystów. – Koleżanki i koledzy grający w TVP! Chyba już nie da rady dalej udawać, że gracie i reżyserujecie nie w tym samym miejscu, w którym lecą „Wiadomości” – tłumaczy Szyc.

– Jeśli podejmujecie taką decyzję, rozumiem. Ale niech dzieje się to świadomie. Nie udawajcie, że nie widzicie tych kłamstw i manipulacji. Dajecie swoją twarz tym ludziom – dodaje.

Źródło: „Wiadomości” TVP, Facebook/ Borys Szyc