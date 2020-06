Joachim Brudziński niewybrednie odniósł się do ostatniej aktywności Donalda Tuska w przestrzeni medialnej. Nawiązał m.in. do zdjęcia szefa Europejskiej Partii Ludowej, na którym ten nie wyglądał zbyt dobrze. Fotografia szeroko obiegła media społecznościowe.

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, Trzaskowski ma zaledwie 7 dni na dopełnienie wszystkich formalności, bo ostateczny termin zgłoszenia mija 10 maja. Oznacza to, że w tym terminie sztab kandydata musi dostarczyć 100 tys. podpisów, choć z reguły dostarcza się ich więcej, na wypadek, gdyby część nie została uwzględniona.

Zwolennicy Trzaskowskiego zabrali się do zbierania podpisów w całej Polsce. Donald Tusk na Twitterze odniósł się do informacji o terminie zbiórki podpisów. „Zbierzemy. Zagłosujemy. Wygramy. Tak jak wtedy” – napisał polityk. Swój tweet opatrzyła hasztagiem 4 czerwca.

Z Tuska postanowił zakpić Joachim Brudziński. „Może #KrulUE zanim zbierze i zagłosuje to najpierw się wykąpie i ogoli” – napisał. Polityk PiS nawiązał do głośnego zdjęcia podbijającego media społecznościowe. Tusk wyglądał na nim na mocno zmęczonego, a do tego był nieogolony.

Może #KrulUE zanim zbierze i zagłosuje to najpierw się wykąpie i ogoli?🤔 https://t.co/0BHWpEaj4C — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) June 3, 2020

A good and interesting meeting with Chairman of EDS, Carlo Angrisano pic.twitter.com/NNaYMHaONd — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) June 2, 2020

Brudziński wkrótce odniósł się do sprawy ponownie, bo pod poprzednim wpisem pojawiło się wiele głosów krytycznych. „Jak #KrulUE w kultowej dla totalnych TV kierował do oponentów słowa: „nie strasz nie strasz, bo się…”to totalni i inni sini razem wyli z radości i klaskali w dłonie nad„finezją” i „dowcipem” hejtera i trolla. Jak wypomnieć #Krulowi niechlujny wygląd to wyją z oburzenia” – czytamy.

Jak #KrulUE w kultowej dla totalnych TV kierował do oponentów słowa: „nie strasz nie strasz, bo się…”to totalni i inni sini razem wyli z radości i klaskali w dłonie nad„finezją” i „dowcipem” hejtera i trolla. Jak wypomnieć #Krulowi niechlujny wygląd to wyją z oburzenia. 😂 — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) June 3, 2020

Źr. dorzeczy.pl; twitter