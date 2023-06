Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem „New Statesman” przekazał niepokojące informacje. Według ukraińskich danych wywiadowczych Rosjanie zatwierdzili plany wysadzenia elektrowni atomowej w Zaporożu.

Strona ukraińska od dłuższego czasu ostrzega, że Rosjanie mogą przeprowadzić prowokację w zaporoskiej elektrownie atomowej. Cytowany przez RMF FM Budanow twierdzi, że tym razem sytuacja stała się bardzo poważna. Z jego ustaleń wynika, że Rosjanie zakończyli przygotowania do operacji, która może okazać się katastrofą dla całego kontynentu.

„Plan ataku został w pełni opracowany i zatwierdzony. Aby przyspieszyć katastrofę, mogą użyć środków technicznych” – alarmuje Budanow.

Dane pozyskane przez ukraiński wywiad wskazują, że Rosjanie podłożyli ładunki wybuchowe pod systemy chłodzące reaktorów. Ich brak doprowadzi do stopienia się reaktorów, a to oznacza katastrofę. Nie wiadomo, jak długo to potrwa. Budanow uważa, że może to nastąpić w przedziale od 10 godzin do 14 dni.

Według tych danych Rosjanie oczekują już tylko na rozkaz. Przy czym możliwe są dwa scenariusze. W pierwszym, prowokacja nastąpi po wyparciu Rosjan z lewego brzegu Dniepru. Katastrofa w elektrowni spowoduje powstanie radioaktywnej strefy zamkniętej, przez którą nie przejdą wojska ukraińskie.

Drugi scenariusz zakłada wykorzystanie katastrofy nuklearnej jako „środka zapobiegawczego”. Eksplozja i opad radioaktywny zmuszą wojska ukraińskie do całkowitego powstrzymania się od jakichkolwiek działań ofensywnych.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM