Dzisiaj Jarosław Gowin poinformował, że składa dymisję z funkcji wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jego decyzja spotkała się z uznaniem opozycji. Borys Budka chwalił postawę dotychczasowego wicepremiera i nie szczędził pod jego adresem ciepłych słów.

Szef Porozumienia ogłosił swoją dymisję, uzasadniając, że ma ona związek z brakiem poparcia jego propozycji zmian konstytucyjnych przez opozycję. Gowin podkreślił, że nie zmienia zdania, co do majowego terminu wyborów prezydenckich. Szybko jego decyzję pochwalił Borys Budka, szef PO.

Budka stwierdził, że dla Gowina „to był test na przyzwoitość”. „Pozostając w rządzie, który pcha Polskę w ramiona szaleńczego wyścigu wyborczego należy się zastanowić, co jest ważniejsze, czy ten komfort osobisty. Pan premier Gowin pokazał, że wartości są ważniejsze.” – mówił szef PO.

„Liczę, że w krótkim czasie przekona resztę polityków Porozumienia, że nie warto być w rządzie z ludźmi, dla których jedyne znaczenie mają wybory.” – kontynuował Budka. Zapewnił, że trzyma kciuki, aby Gowin „przekonał pozostałych swoich parlamentarzystów, że ten rząd powinien odejść do historii”.

„Liczę, że w tej sytuacji będziemy w stanie wspólnie zatrzymać to, co PiS próbuje zafundować Polakom – głosowanie w warunkach skrajnie niebezpiecznych, głosowanie w sytuacji kiedy państwo i samorząd powinno robić wszystko, by walczyć z koronawirusem, a nie zajmować się wyborami.” – powiedział Budka.

Źr. dorzeczy.pl