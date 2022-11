W Sejmie trwa III sesja posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Podczas jej otwarcia na chwilę wyłączono na sali wszystkie światła. W ten sposób parlamentarzyści wyrazili solidarność z Ukrainą, która z powodu rosyjskich ostrzałów zmaga się z brakiem prądu i wody.

W ostatnich tygodniach znacząco nasiliły się rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę. Rosjanie uderzają głównie w infrastrukturę krytyczną, co powoduje ogromne problemy z dostępem do prądu i wody. W ubiegłym tygodniu miał tam miejsce całkowity blackout – na całym terytorium Ukrainy przez 24 godziny miało nie być dostępu do prądu, ponieważ konieczne było wyłączenie wszystkich elektrowni. Ostatecznie udało się przywrócić zasilanie szybciej.

Solidarność z walczącą Ukrainą wyrażono podczas III sesji posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Poświęcona jest ona ochronie praw człowieka w sytuacjach konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych.

Podczas otwarcia sesji, na sali sejmowej wyłączono wszystkie światła. Nagranie z tego momentu można zobaczyć poniżej.

🎥Sesja zamykająca jesienne posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE rozpoczęła się w ciemności. Delegaci wyrazili w ten sposób solidarność z narodem ukraińskim.🕯️🇺🇦#OSCEPAWarsaw22 #StandWithUkraine pic.twitter.com/Z3LDF7tQh6 — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) November 25, 2022

