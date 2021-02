Wojciech Cejrowski po bardzo długiej przerwie ponownie pojawi się na antenie Telewizji Polskiej ze swoim autorskim programem. Po raz ostatni program „Boso przez świat” emitowano w TVP aż 10 lat temu. Informację podał portal Wirtualnemedia.pl.

Portal wirtualnemedia.pl poinformował, że Wojciech Cejrowski z programem „Boso przez świat” ponownie zagości na antenie TVP 2 od 28 lutego. Widzowie będę mogli śledzić kolejne odcinki w każdą niedzielę o godzinie 18:30. Powtórki natomiast w soboty o godzinie 15:15.

Program na antenie TVP 2 emitowano do 2011 r. Potem Cejrowski przeniósł program do TVN Style, a w 2013 roku – do TV Puls. W TVN Style prowadził też swój program lifestylowy „Po mojemu”.

To nie jedyna medialna aktywność znanego podróżnika, bo od połowy 2017 roku Cejrowski prowadzi „Audycję Podzwrotnikową” w radiowej Trójce. Ponadto publicysta współpracuje z Radiem Wnet i jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych.

Źr. wirtualnemedia.pl