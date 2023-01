Ceny paliw wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Zdjęcie z Radomia, które opublikował w sieci dziennikarz Szymon Jadczak dodatkowo zatrwożyło jednak kierowców.

Ceny paliw to wciąż bolesna sprawa dla wielu kierowców. Koszty znacząco wzrosły wraz z wybuchem wojny w Ukrainie oraz obustronnymi sankcjami, które nałożyły na siebie Unia Europejska i Federacja Rosyjska. Użytkownicy „czterech kółek” muszą więc głębiej sięgnąć do portfela tankując swój pojazd.

Niedawno w mediach społecznościowych opublikowana została fotografia, która dodatkowo zatrwożyła kierowców. Okazuje się bowiem, że na jednej ze stacji benzynowych w Radomiu, cena za paliwo przekroczyła „psychologiczną barierę”.

Zdjęcie zamieścił na Twitterze Szymon Jadczak, znany dziennikarz śledczy obecnie współpracujący z Wirtualną Polską. Fotografia, którą opublikował żurnalista mogła zaniepokoić kierowców i wszystkich, którzy kupują paliwo na stacjach benzynowych.

Cena diesla w Radomiu urywa głowę. „Na razie na szczęście tylko premium”

Jadczak opublikował zdjęcie wykonane na jednej ze stacji paliw w Radomiu. Widać na nim, że cena diesla w wersji premium kosztuje tam… ponad 10 złotych! To wysoka i dość szokująca cena, której jak dotąd raczej na stacjach się nie spotykało.

– Pękła dycha na dieslu. Na razie na szczęście tylko na premium. Zdjęcie z dziś z Radomia – napisał Jadczak na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter. Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. – Szymon, ty jesteś poważny dziennikarz. Jedna stacja, gdzie może ktoś się pomylił, albo zrobił zaporowa cenę, bo takie miał widzimisię. To o niczym nie świadczy. Fakt, jest drogo ale jeżdżąc po Łodzi to nigdzie nie widziałem nawet za 9zl, a co dopiero żeby przebiło dychę o 60gr – napisał jeden z internautów.

– Polecam zapoznać się z powiązaniami Amica, a po drugie nigdzie nie przekracza 8,50 zł za litr diesla premium. Nie szukaj sensacji tam gdzie jej nie ma – dodał kolejny z użytkowników Twittera.

