Wiele wskazuje na to, że ceny papierosów w najbliższym czasie mogą pójść mocno w górę. Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas na antenie TVN24 powiedział, że wyroby tytoniowe powinny być znacznie droższe niż obecnie.

Jarosław Pinkas był gościem w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24. W programie poruszona została kwestia między innymi cen papierosów. W ostatnim czasie rząd podniósł akcyzę, co będzie się odbijało między innymi na cenach wyrobów tytoniowych.

A ile właściwie będą kosztowały papierosy? Główny Inspektor Sanitarny wspomniał w pewnym momencie o kwocie 100 złotych za paczkę. Oczywiście był to żart, jednak, jak sam przyznał, cena powinna być bardzo wysoka. „Papierosy powinny być w ogóle niedostępne z powodów cenowych, trzeba pokazywać, że to jest coś zupełnie nieracjonalnego” – powiedział. „Doskonale wiemy, że mechanizmy państwowe, interwencyjne, są bardzo skuteczne. One są tak samo skuteczne, jak dobra edukacja i sprowadzenie tego do sytuacji, że ktoś, kto pali, to jest po prostu obciach” – dodał.

Główny Inspektor Sanitarny przyznał, że cieszy się, iż rząd walczy z palaczami, czy to wprowadzając zakaz palenia w miejscach publicznych czy podnosząc akcyzę. „70 tysięcy ludzi umiera z powodów chorób odtytoniowych. Nakłady na leczenie tych chorób są zupełnie niewyobrażalne” – stwierdził.

Czytaj także: Biedroń o podatku cukrowym: „Posłuży wyprowadzaniu pieniędzy dla Rydzyka i Kościoła”

Źr.: TVN 24