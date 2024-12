W Krakowie ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy. W sieci pełno jest informacji na ten temat. Niedawno jeden z internautów wrzucił cennik zup.

Pisaliśmy o tym, że Tomasz Borejza zamieścił wpis w serwisie „X”. Opisał w nim to, co zobaczył na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Krakowie. Chodzi przede wszystkim o ceny potraw, które są tam serwowane. Te, jak relacjonuje dziennikarz, są ekstremalnie wysokie.

– Kromka chleba ze smalcem? 21 ziko. Chyba, że z ogórkiem i cebulą, to wtedy 40. Burger? 50-60. Hot Dog? 40. Makaron? Też 40. 10 pierogów „ruskich”? 46 złociszy. Ale zapiekanka „zaledwie”… 35-38 złotych – napisał na swoim profilu.

Jakiś czas później w sieci zaroiło się od podobnych wpisów. Jeden z nich zamieścił internauta Krzysztof Kloc. Pokazał ceny zup, które można nabyć podczas krakowskich targów. Okazuje się, że trzeba za nie zapłacić całkiem sporo pieniędzy.

Zupa grzybowa kosztuje na przykład aż 30 złotych. Podobnie zresztą jak żurek. Gulasz z wieprzowiny to cena w wysokości 35 złotych, a gulasz z wołowiny aż 40 złotych. – Mamy to! Wystartowali! 12 pierogów 52 zł, duża kiełbasa w bułce 40 zł, burgery od 50 do 60 zł, gulasz 40 zł. Zapraszamy do Krakowa – napisał internauta.

