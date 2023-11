Dramatyczne zdarzenie w Namysłowie. Mężczyzna chciał kupić motor, jednak chwilę później już nie żył. Zginął w strasznych okolicznościach.

Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie. Mieszkaniec powiatu udał się do Namysłowa, by obejrzeć motocykl, który go zainteresował. Chciał go kupić. Niestety, to co wydarzyło się później było naprawdę przerażające.

52-letni mężczyzna chciał wykonać jazdę testową motorem. Wsiadł więc na jednoślad i ruszył. Niedługo później rozegrały się jednak straszliwe sceny. Mężczyzna stracił bowiem panowanie nad pojazdem, a następnie uderzył w balkon jednego z mieszkań.

Kobieta, która widziała tragedię, przyznaje, że była przerażona. – Stałam sparaliżowana – powiedziała bez ogródek. – Biegłem, by ratować tego człowieka. Niestety nie było już szans – powiedział z kolei mężczyzna, inny ze świadków zdarzenia.

Niestety, 52-letni mężczyzna, który testował motor zginął na miejscu. Nie udało się go uratować. – Pogoda sprawia, że sezon motocyklowy cały czas trwa. Jednak miejscami warunki mogą być zdecydowanie bardziej wymagające. Dlatego apelujemy o zachowanie większej ostrożności. Droga nie zawsze wybacza nawet drobnych błędów – zaapelowała w osobnym komunikacie namysłowska policja.

