Do sieci trafiło nagranie z udziałem Władimira Putina. W pewnym momencie rosyjski despota otrzymuje pytanie od małego chłopca i udziela mu dziwnej odpowiedzi.

Na nagraniu widać, jak Władimir Putin pozuje do zdjęcia z grupą osób. Wśród niej są też młodzi ludzie – młodzież, ale i dzieci. Wszyscy stoją w rzędzie, a po wykonaniu zdjęcia nieco się rozchodzą.

To właśnie wtedy mały chłopiec, który również uczestniczył w wykonywaniu fotografii, postanowił zwrócić się do Władimira Putina z dość nietypowym pytaniem. Postanowił bowiem dowiedzieć się czy… Putin to naprawdę Putin.

Chłopiec, nie bacząc na okoliczności, postanowił wprost zapytać: „A pan to Putin”. Wtedy rosyjski dyktator udzielił odpowiedzi, która tylko wzmogła plotki pojawiające się w ostatnim czasie. – Ja. Tak, póki co – odpowiedział Władimir Putin na pytanie chłopca.

Wspomniane plotki to rzecz jasna doniesienia o tym, iż Władimira Putina podczas publicznych wystąpień czasami zastępuje sobowtór. Niektórzy twierdzą, że osób wcielających się w rosyjskiego dyktatora jest nawet kilka.

-A pan to Putin?

-Ja. Tak, póki co



