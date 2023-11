Ksiądz Janusz Chyła zamieścił krótką prośbę do osób, które popierają aborcję. Wspomniał o „nawróceniu”. Wpis duchownego w mediach społecznościowych wywołał lawinową reakcję.

Dyskusja o aborcji powróciła za sprawą rocznicy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które wprowadziło niemal pełen zakaz wykonywania aborcji w Polsce.

Temat pojawił się także podczas niedawnej rozmowy na antenie Radia ZET, podczas której prowadząca Beata Lubecka, zaprezentowała Darii Gosek-Popiołek z Lewicy nagranie USG z obrazem 12-tygodniowego dziecka w łonie matki. Parlamentarzystka podtrzymała zdanie, tłumacząc, że jej zdaniem każda kobieta powinna mieć „prawo wyboru” jeśli chodzi o aborcję.

Pani Red. @BeataLubecka pokazał Pani Gosek-Popiołek fragment nagrania USG na którym widać "skaczące" dziecko w łonie matki.

Następnie dopytała, czy widząc taki obraz nadal jest za aborcją na życzenie do 12 tyg.

Posłuchajcie odpowiedzi👇

Link do nagrania➡️ https://t.co/C4Dl7qoEvQ pic.twitter.com/YjWjybfT1Y — PikuśPOL 🇵🇱 ‏📿 (@pikus_pol) November 2, 2023

Ksiądz zwrócił się do osób popierających aborcję. Nie wszystkim się to spodobało

Do dyskusji medialnej odniósł się ks. Janusz Chyła. Kapłan zwrócił się do osób popierających aborcję z gorącą prośbą. „Proszę, aby osoby popierające aborcję wstrzymały się przed przyjmowaniem Komunii Świętej do chwili nawrócenia” – napisał.

Pod jego wpisem szybko zaroiło się od komentarzy. Część osób poparła duchownego, jednak znalazło się także wiele krytycznych opinii. „Popieranie wolnego wyboru ma stanowić o popełnieniu grzechu przez wiernego?” – dopytywał jeden z internautów. – Popieranie „wolności” zabijania, kradzieży, gwałtów… jest udziałem w tych czynach – odparł ks. Chyła.

– Proszę, o zaprzestanie udzielania chrztu (przyjmowania do swojej wspólnoty) ludziom nieświadomym, do chwili ich pełnoletności – zaproponowała kolejna osoba. – Przed dawaniem na tacę też się powinny wstrzymać – dodał ktoś inny.

Wszystko, co budzi ich sumienia próbują zagłuszyć. https://t.co/KWT2cR5IUm — ks. Janusz Chyła 🇵🇱 (@Janusz1967) November 4, 2023

Proszę, o zaprzestanie udzielania chrztu (przyjmowania do swojej wspólnoty) ludziom nieświadomym, do chwili ich pełnoletności. — Katz (@Katz476) November 4, 2023

Proszę aby księża, którzy odwracali głowy kiedy krzywdzone był dzieci zaprzestali spowiadania wiernych wydawania komunii. Bezterminowo. Dodatkowo proszę aby księża, którzy przyjmowali niesłuszne darowizny od instytucji państwowych, zrobili to samo do czasu zwrotu wyłudzonych pln — Wojciech Rumiński (@wredny07) November 4, 2023