Zbliżają się wybory samorządowe. W sieci możemy trafić na plakaty kandydatów. Jeden z nich wyjątkowo zaskoczył internautów.

Już 7 kwietnia Polacy wezmą udział w kolejnych wyborach. Tym razem wybiorą władze samorządowe, czyli m.in. prezydentów i burmistrzów, a także radnych. Będziemy także głosować na radnych do sejmików wojewódzkich.

W sieci rozpoczęła się kampania wyborcza. Przeglądając internet możemy trafić na wiele plakatów wyborczych. Najbardziej osobliwe gromadzą twórcy profilu „Hity Kampanii Wyborczych”. To tam opublikowana została wyborcza grafika kandydatki na radną Koalicji Obywatelskiej z Chełma.

Chodzi o Urszulę Gralewicz, która w najbliższych wyborach będzie ubiegać się o mandat radnej w Chełmie z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Nie byłoby w tym zaskakujące, gdyby nie fryzura Gralewicz, która – delikatnie rzecz ujmując – nieco zaskoczyła internautów.

Fryzura kandydatki Koalicji Obywatelskiej zaskoczyła internautów

Fryzura Urszuli Gralewicz zaskoczyła internautów, ponieważ dziś rzadko możemy spotkać osoby układające włosy w ten sposób. Internauci ochoczo komentowali więc fotografię zamieszczoną na popularnym profilu społecznościowym.

– Do miasta Chełm pasuje – napisał jeden z internautów nawiązując do nazwy miasta i fryzury kandydatki partii Donalda Tuska. – Zazdroszczę kandydatce pewności siebie. Level hard – napisała inna z komentujących osób. – Dobra tak gadacie ale tak szczerze, kto ma chęć tak dotknąć takiego pudla – stwierdził pan Konrad. – Ale śmianie się z wyglądu to nie do mnie tak – skontrowała z kolei inna z pań.

Przeczytaj również: