Chiny wygrywają walkę z COVID-19. W sobotę pojawiły się kolejne pozytywne doniesienia z kraju, w którym rozpoczęła się światowa pandemia koronawirusa. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że od trzech dni nie odnotowano nowych zarażeń.

Chiny już trzecią dobę nie odnotowały przypadku zakażenia koronawirusem – wynika z oficjalnego komunikatu Narodowej Komisji Zdrowia w Pekinie. W ciągu ostatnich 24 godzin z powodu COVID-19 zmarło 7 osób.

Oficjalne dane wskazują, że w Chinach zakażonych zostało 81 tys. osób. Udało się wyleczyć 71740 pacjentów oraz odnotowano 3255 zgonów, a stan kolejnych 1927 osób lekarze oceniają jako ciężki.

Władze kraju informują, że odnotowały 41 nowych przypadków zakażeń, jednak dotyczą one osób, które przyjechały do Chin z zagranicy. Eksperci wskazują, że obecnie to właśnie przyjezdne osoby stanową potencjalne źródło zakażeń i ryzyko powstania drugiej fali epidemii. Stąd też decyzja o wprowadzeniu szczegółowych kontroli.

Jak Chiny walczą z epidemią koronawirusa?

Władze w Pekinie początkowo bagatelizowały powstanie nowego wirusa i starały się cenzurować wszelkie doniesienia z nim związane. Wraz z gwałtownym wzrostem liczby chorych podejmowano radykalne środki izolujące miliony ludzi.

Kwarantanną zostały objęte ośrodki z prowincji Hubei, w tym całe miasto Wuhan. Ogranioczono migrację ludności, wprowadzając surowe zakazy. W mediach pojawiały się niepokojące materiały z interwencji służb. Ludzi zamykano w mieszkaniach, odgradzano nawet całe osiedla.

W walce z epidemią SARS-CoV-2 wprowadzono również szereg zmian dotyczących chińskiej służby zdrowia. Osoby z podejrzeniem koronawirusa trafiały do placówek przekwalifikowanych na ośrodki leczące choroby zakaźne. Co więcej szpitale podzielono na strefy. W mediach furorę zrobiła błyskawiczna budowa szpitala w Wuhan.

Skuteczna walka z epidemią nie byłaby możliwa bez współpracy ze strony obywateli. Wzrosła świadomość zdrowotna opinii publicznej. Osoba, która czuła się przeziębiona obowiązkowo pozostaje w domu. Kiedy odczuje objawy koronawirusa informuje służby przez internet lub telefon.

