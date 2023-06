Zaskakujące informacje ws. Ryśka, bohatera programu „Chłopaki do wzięcia”. Niektórzy z fanów produkcji mogą być naprawdę zaskoczeni.

Rysiek z programu „Chłopaki do wzięcia” to jedna z najpopularniejszy postaci w polsatowskiej produkcji. Mężczyzna nigdy nie był jednak wzorem do naśladowania. Nadużywał bowiem alkoholu, zdarzało się też, że lądował w więzieniu.

Ryszard związał się z Asią, z którą następnie miał dziecko. Dziewczyna miała jednak złudne nadzieje, co do tego, iż mężczyzna się zmieni. Problemy Ryśka nadal ciągnęły się za nim.

Niedawno pojawiły się jednak dość zaskakujące informacje. Okazuje się, że w życiu Ryśka może dojść do zmian. Mężczyzna przebywa obecnie poza granicami Polski i ma pewien plan, który zamierza wdrożyć w życie.

„Chłopaki do wzięcia”. W życiu Ryśka będą zmiany?

Niedawno Rysiek zamieścił wpis na Facebooku, w którym poinformował, że pracuje obecnie w Holandii, w myjni samochodowej. – Tak się zarabia na życie – napisał popularny „Szczena” w swoim poście.

Serwis telemagazyn.pl podaje z kolei, że Ryszard zamierza zostać w Holandii na dłużej, a być może nawet się tam osiedlić. Bohater programu „Chłopaki do wzięcia” chciałby wynająć własne mieszkanie, ściągnąć do siebie partnerkę oraz syna – Marcelka.

Kolejna informacja jest jednak jeszcze bardziej zaskakująca, a tym samym budująca. Podobno Rysiek zdecydował się na walkę z nałogiem alkoholowym, podjął terapię i próbuje odstawić napoje wyskokowe.

