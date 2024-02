Nad Polską pojawi się chmura pyłu znad Sahary. Drobiny piasku mogą zawierać śladowe ilości radioaktywnych izotopów, co wywołuje niepokój wielu mieszkańców. Stanowisko w sprawie wydała już Państwowa Agencja Atomistyki.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat, w którym poinformował, że drobny piasek z Afryki Północnej dotrze do Polski. „Przygotujcie się na odwiedziny Afryki. Saharyjski pył wykupił już lot do Polski” – napisano w komunikacie w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączono nagranie ukazujące symulację, w jaki sposób chmura przemieści się nad Europą.

W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że drobiny piasku może przenosić radioaktywne izotopy. Do sprawy odniosła się Państwowa Agencja Atomistyki. „Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Polska Agencja Atomistyki nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej” – przekazano w mediach społecznościowych.

Ostatnio PAA informowała o saharyjskim pyle w sierpniu ubiegłego roku, kiedy w komunikacie przypomniała, że chodzi o zjawisko cykliczne. Poprzednim razem afrykańska chmura piasku dotarła nad Polskę na przełomie lutego i marca 2021 r.

Źr. Polsat News