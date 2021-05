Podczas posiedzenia komisji ds. obcych ingerencji (INGE) Parlamentu Europejskiego Michaił Chodorkowski ujawnił sensacyjne informacje. Były rosyjski oligarcha poinformował, że w otoczeniu Angeli Merkel najprawdopodobniej działa rosyjski szpieg. Jak przekonuje, w raportach dostarczanych na Kreml pojawia się jego osoba.

Chodorkowski podkreślił, że Rosja mocno ingeruje w sprawy niemieckie. „Niemcy należą do państw, w których ingerencje Kremla są najbardziej intensywne” – powiedział były oligarcha. „Kreml utrzymuje kontakty z kilkudziesięcioma posłami do Bundestagu i działaczami społecznymi dla realizacji swoich interesów zagranicznych” – dodał.

Chodorkowski jeszcze za czasów prezydentury Borysa Jelcyna należał do najpotężniejszych ludzi w Rosji. Później popadł jednak w konflikt z Władimirem Putinem, przez co aż 10 lat spędził w rosyjskich więzieniach.

Chodorkowski o szpiegu w otoczeniu Merkel

Były oligarcha ostrzega przed aktywnością szpiegowską w najbliższym otoczeniu kanclerz Niemiec Angeli Merkel. „Władimir Jakunin, były szef rosyjskich kolei i wysoki funkcjonariusz cywilnego wywiadu(SWR), miał, a być może wciąż ma „źródło” w otoczeniu kanclerz Angeli Merkel” – oświadczył.

„Powołuje się on na nie w swoich raportach dla Kremla. Założony przez Jakunina instytut Dialog Cywilizacji, zarejestrowany w Niemczech, zajmuje się werbowaniem sojuszników Kremla wśród europejskich elit” – kontynuował. „Niemiecki koncern Siemens blisko współpracował z Jakuninem w czasie, gdy ten pracował dla kolei” – dodał.

Chodorkowski twierdzi również, że poprzez podstawione firmy ludzie Kremla kupują w Niemczech komponenty do budowy broni masowego rażenia. „Są to ludzie Jewgienija Prigożyna, osoby z bliskiego otoczenia Putina. Według naszych informacji jest on powiązany z zabójstwem trzech rosyjskich dziennikarzy. Stoi on też na czele prywatnej firmy wojskowej, która odpowiada za zbrodnie w Afryce” – powiedział.

Źr. Polsat News