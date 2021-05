Choroba Alzheimera zaliczana jest do grupy schorzeń, które powodują otępienie oraz stopniowe obumieranie neuronów. Mimo intensywnych badań, wciąż nie udało się wynaleźć skutecznego leku hamującego jej rozwój. Istnieje sześć podstawowych objawów, które mogą pomóc w wykryciu choroby na wczesnym etapie.

Choroba Alzheimera to schorzenie, które dotyczy przede wszystkim osób powyżej 65. roku życia, chociaż zdarzają się również przypadki zachorowań wśród osób młodszych. Charakteryzuje się stopniowym obumieraniem neuronów, co prowadzi do zmniejszenia objętości mózgu. U osób dotkniętych tą chorobą pojawiają się poważne zaburzenia pamięci i zachowania, często tracą one zdolność logicznego myślenia.

Początkowe objawy Alzheimera często są bagatelizowane. Tłumaczy się je faktem, że osoba starzeje się, przez co osłabiają się jej funkcje poznawcze. Z czasem chory wymaga coraz więcej pomocy, stopniowo zapomina osoby i wydarzenia, upośledzone zostaje jego codzienne funkcjonowanie.

Niestety, choroba Alzheimera wciąż jest zagadką. Nie są znane jej przyczyny, nie mamy również na nią lekarstwa. Istnieją terapie pozwalające jedynie łagodzić dokuczliwe objawy. Jednak schorzenie wykryte na wczesnym etapie, może pozwolić na skuteczniejsze przeciwdziałanie. Warto pamiętać o podstawowych objawach.

Objawy choroby Alzheimera

Podstawowym objawem choroby Alzheimera jest trudność w normalnym funkcjonowaniu. Osoba chora staje się nieporadna życiowo i wymaga opieki. Oprócz tego, pojawiają się u niej zaburzenia pamięci. Chory zaczyna zapominać nazw, imion, twarzy, miejsc czy przedmiotów. Na również problemy z wykonywaniem podstawowych czynności, takich jak ubieranie się, spożywanie posiłków, płacenie za zakupy, czytanie, sprzątanie czy utrzymywanie higieny.

Osoby, u których rozwija się choroba Alzheimera, mają także problemy z równowagą. Zaczyna się u nich pojawiać zgarbiona postawa i specyficzny chód. Zdarzają się u niech również problemy z wymową, a także zaburzenia w zakresie uwagi i koncentracji. Nierzadko dochodzą do tego zaburzenia o podłożu psychicznym, takie jak nadpobudliwość, urojenia czy agresja.

Warto pamiętać, że choroba Alzheimera u każdego może przebiegać zupełnie inaczej i wywoływać różne objawy.

