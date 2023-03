Agnieszka Chylińska zamieściła ostry wpis skierowany do Kuby Wojewódzkiego. Zawtórował jej Michał Wiśniewski, który skomentował opinię piosenkarki.

Chylińska opublikowała wpis w serwisie Instagram. Odniosła się w nim do słów Kuby Wojewódzkiego, który w swoim programie oświadczył, że gdy odchodził z programu „Mam Talent” Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak miały zapewnić go, iż odejdą razem z nim. Tak się jednak nie stało.

– O Twoim odejściu z programu Mam Talent dowiedziałam się z mediów. Ani się Chłopie ze mną nie pożegnałeś, ani nie powiedziałeś dlaczego. Dlatego – zarzucając mi nielojalność – po ludzku kłamiesz – napisała Chylińśka.

– Przychodziłam do Twojego programu na wyraźne Twoje zaproszenie. Wtedy było wszystko cacy, bo miałeś fajną oglądalność i taaak bardzo mnie lubiłeś. Jeszcze kilka dni temu dzwoniłeś do mojej agentki z pytaniem czy mogę znowu do Ciebie wpaść. I wiesz? Pomyślałam: pójdę. Ale jak przeczytałam dzisiaj o mojej rzekomej nielojalności wobec Ciebie, to pomyślałam sobie, żeś dwulicowy i kłamliwy a Tatuś mi mówił, żeby od takich trzymać się z daleka. Idź i nie kłam więcej – dodała.

Chylińska uderza w Wojewódzkiego. Dołącza się Wiśniewski

Do wpisu Chylińskiej odniósł się również Michał Wiśniewski. Wokalista „Ich Troje” również uderzył w Kubę Wojewódzkiego. Nie szczędził przy tym ostrych słow. Nazwał Wojewódzkiego „pajacem”.

– Ok, napisane delikatnie i z klasą, ale pytanie brzmi, dlaczego w ogóle rozważałaś pójście do tego pajaca, który jedyne, co osiągnął, to żerowanie na innych z mniejszym lub większym skutkiem? – zapytał artysta.

– Nigdy nie poszedłem i nie pójdę to pasożyta, bo życzliwi ludzie, których często nie słuchałem, mówili: trzymaj się od takich z daleka. Nie twój poziom. Pozdrawiam! – dodał.

