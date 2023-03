Najpopularniejszy polski jasnowidz Krzysztof Jackowski w rozmowie z reporterem „Super Expressu” podzielił się swoją nową wizją. Wskazał konkretne miasto i powiedział, co jego zdaniem spotka mieszkańców w tym roku.

Jackowski od dawna przewiduje raczej czarne scenariusze dotyczące niedalekiej przyszłości. Jednak, gdy dziennikarz „Super Expressu” zapytał o Szczecin, jasnowidz zaskoczył, bo przedstawił raczej optymistyczną wizję.

„Dla mieszkańców Szczecina to będzie dobry rok. W sensie geograficznym, ponieważ to będzie rejon w miarę bezpieczny dla Polski i ten lęk, który będzie, nie dotknie tego miasta” – stwierdził Jackowski.

Można to uznać za zaskoczenie, bo Jackowski od dawna wieszczy, że 2023 r. „nie będzie normalny”. Wszystko wskazuje na to, że jasnowidz przewiduje jakiś rodzaj eskalacji wojny na Ukrainie. Nie wyjaśnia jednak dokładnie, co się wydarzy.

Źr. se.pl