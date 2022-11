Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego od kilku tygodni rozgrzewa plotkarskie media w Polsce. Ostatnio para wspólnie pojawiła się podczas uroczystej gali z okazji 70-lecia Telewizji Polskiej. Reporterka „Faktu” postanowiła zapytać aktorkę o pierścionek na jej palcu. Ta błyskawicznie przerwała wywiad.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski jakiś czas temu potwierdzili, że łączy ich więcej niż koleżeńska relacja z planu „Pytania na śniadanie”. Aktorka i dziennikarz ogłosili, że są parą. Podczas uroczystej gali z okazji jubileuszu 70-lecia Telewizji Polskiej nie tylko pojawili się razem, ale też postanowili udzielić wspólnych wywiadów.

Jeden z nich został jednak przerwany. Wiele osób zwróciło bowiem uwagę na pierścionek, jaki pojawił się na palcu Katarzyny Cichopek. Natychmiast pojawiły się spekulacje, że para mogła się bardzo szybko zaręczyć. Reporterka „Faktu” postanowiła wprost o to zapytać, zaznaczając, że para nie musi odpowiadać na to pytanie, jeśli nie chce. „Zwróciłam uwagę na pierścionek na twoim palcu, Kasia. Czy to jest jako element…” – zaczęła dziennikarka, ale nie zdołała dokończyć.

„Piękny, super, dziękuję. Miłego wieczoru” – odpowiedziała błyskawicznie Cichopek, po czym wycofała się z kadru.

Źr.: Instagram/fakt24.pl