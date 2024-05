W poniedziałek w Olsztynie doszło do wstrząsającego wypadku drogowego. Rozpędzona ciężarówka typu wywrotka taranowała inne samochody znajdujące się na drodze i uderzyła w autobus komunikacji miejskiej. Łącznie do szpitala trafiło 12 osób, niektóre z nich w stanie ciężkim. W sieci pojawiły się szokujące nagranie ukazujące przebieg zdarzenia.

Nagrania pojawiające się w sieci szokują. Widzimy na nich, że ciężarówka pędzi ulicą Bałtycką z naprawdę dużą prędkością. Co gorsza kierowca najwyraźniej w ogóle nie panuje nad pojazdem ponieważ ten taranuje kolejne samochody, przecina pas zieleni, odbija się od ogrodzenia i finalnie z ogromną siłą uderza w autobus miejski.





26 osób odniosło obrażenia, z czego 12 trafiło do szpitali. Najpoważniej ucierpieli pasażerowie autobusu miejskiego. Z wielonarządowymi urazami trafili do czterech olsztyńskich szpitali. Jak informuje RMF FM, osoby biorące udział w wypadku mają także urazy twarzoczaszki. Obrażenia odniosły również osoby niepełnoletnie, które trafiły do szpitala dziecięcego.

42-letni kierowca ciężarówki również początkowo trafił do szpitala, a potem do aresztu. W wydmuchiwanym przez niego powietrzu stwierdzono ponad 2 promile alkoholu. Portal olsztyn.com.pl dowiedział się, że kierowca był obcokrajowcem. Służby nie podają jednak jego narodowości. Wiadomo, że może odpowiedzieć za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym.

Portal olsztyn.com.pl podaje, że 29 maja w godzinach porannych sprawca wypadku zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ, na ul. Emilii Plater.

Pracujemy na miejscu poważnego wypadku drogowego, do którego doszło na ul. Bałtyckiej w Olsztynie. Wyjaśniamy przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. pic.twitter.com/lv1nfwNveM — KWP w Olsztynie (@KWP_Olsztyn) May 27, 2024

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM; X; olsztyn.com.pl