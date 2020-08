W Collegium Polonicum w Słubicach (Lubuskie) ruszyła rekrutacja na nowy kierunek studiów I stopnia dla obcokrajowców – Studia o Polsce. To kontynuacja filologii polskiej dla obcokrajowców, która od lat cieszył się popularnością wśród kandydatów – poinformowała rzeczniczka słubickiej uczelni Ewa Bielewicz-Polakowska.

„Studia o Polsce jako kolejny kierunek są prowadzone we współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), a Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Absolwenci kierunku będą mogli uzyskać dyplomy obu tych uczelni” – powiedziała Bielewicz-Polakowska.

Studia o Polsce skierowane są do kandydatów niebędących obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących na stałe poza granicami naszego kraju. To propozycja dla osób, które nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie podstawowym. Rekrutacja na pierwszy rok potrwa do 8 października br.

„W trakcie studiów studenci stopniowo zdobywają kompetencje językowe. Pierwsze semestry nauki wypełnione są intensywną nauką języka polskiego, drugiego języka obcego oraz tematami z zakresu literaturoznawstwa. W trakcie dalszej nauki doskonalona jest znajomość języka polskiego” – wyjaśniała rzeczniczka.

Na tym kierunku studenci zdobędą wiedzę z zakresu literatury polskiej, historii Polski, przekładu tekstów oraz pogłębiają umiejętności badawcze, jakimi powinien dysponować humanista.

Nadal trwa rekrutacja na pozostałe kierunki studiów prowadzone w Collegium Polonicum: polsko-niemieckie studia prawnicze oraz germanistykę – aplikować można do 15 września br. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.cp.edu.pl

Collegium Polonicum w Słubicach jest wspólną placówką naukowo-badawczą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, sąsiedzkim mieście Słubic.

Collegium oferuje kształcenie na czterech kierunkach. Uczelnia ma ok. 400 studentów, z których 30 proc. stanowią obcokrajowcy, m.in. z Niemiec, Rosji, Ukrainy i Chin.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Marcin Rynkiewicz