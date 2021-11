Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich, którzy wcześniej wykazali się odpowiedzialnością i przyjęli szczepionkę przeciwko COVID-19, o zaszczepienie się dawką przypominającą, gdy tylko stanie się to dla nich możliwe – czytamy w komunikacie zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia podało, że badania potwierdziły 19 074 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 274 osoby z COVID-19. To najwyższe wyniki w tej fali pandemii w Polsce. W związku ze zwiększającą się liczbą zakażonych wirusem SARS-CoV-2 oraz liczbą hospitalizowanych z powodu COVID-19 zespół ds. COVID-19 przy prezesie PAN wystosował apel opublikowany w piątek na stronie internetowej akademii.

„W tej sytuacji zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich, którzy wcześniej wykazali się odpowiedzialnością i przyjęli szczepionkę przeciwko COVID-19, o zaszczepienie się dawką przypominającą, gdy tylko stanie się to dla nich możliwe” – czytamy apelu. Eksperci podkreślili, że badania przeprowadzone w innych krajach dowodzą, że pełne zaszczepienie się znacząco zmniejsza ryzyko ciężkiej choroby, jednak ochrona ta słabnie z czasem.

„Przyjęcie dawki przypominającej wzmocni zdolność organizmu do walki z wirusem. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób starszych i schorowanych. Również u osób młodszych dawka przypominająca zmniejsza ryzyko zakażenia, zachorowania i transmisji wirusa na inne osoby” – wskazano.

Zauważono, że wprowadzenie w najbliższym czasie skutecznych, prostych w użyciu w warunkach domowych leków, dodatkowo pozwoli chronić osoby, u których dojdzie do zakażenia. „Chociaż leki nie zastąpią szczepionek, uzupełnią one ich działanie i pozwolą postawić kolejny krok na drodze do normalności” – dodano.

Przyznano, że chorują także osoby już zaszczepione, jednak w ich przypadku ryzyko poważnych konsekwencji dla zdrowia jest znacznie mniejsze.

Interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 powołano w PAN 30 czerwca 2020 r. Przewodniczącym grupy jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, a jego zastępcą – prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński). Od początku istnienia zespołu wystosował on ponad 20 stanowisk na temat pandemii.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Szymon Zdziebłowski