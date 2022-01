Ujawniono jak Cristiano Ronaldo głosował podczas plebiscytu FIFA The Best. Portugalski gwiazdor Manchesteru United oddał szacunek Robertowi Lewandowskiemu w najlepszy możliwy sposób.

Robert Lewandowski zgarnął nagrodę FIFA The Best dla najlepszego zawodnika 2021 roku. Polak wyprzedził Lionela Messiego, który tym razem, w przeciwieństwie do plebiscytu Złotej Piłki, musiał uznać wyższość naszego rodaka.

Niedługo po zakończeniu gali ujawniono głosy uczestników plebiscytu. Dzięki temu dowiedzieliśmy się m.in., jak głosował Lionel Messi, który… nie znalazł miejsca dla Roberta Lewandowskiego w pierwszej trójce. Nasz rodak spokojnie skomentował decyzję Argentyńczyka.

„Nie wiem, dlaczego Messi tak zagłosował. Musicie jego o to zapytać. To jego wybór, ja to szanuję. W trakcie gali „France Football” skierował do mnie bardzo miłe słowa, pamiętam je. Nie powiem w tym temacie nic negatywnego. Nie mogę być na niego zły” – powiedział nasz rodak.

Ronaldo z wielkim szacunkiem do Lewandowskiego

W zgoła odmienny sposób od Messiego postąpił jego wielki boiskowy rywal, czyli Cristiano Ronaldo. Zawodnik Manchesteru United postanowił bowiem oddać Robertowi Lewandowskiemu szacunek w najlepszej możliwej formie.

Ronaldo umieścił „Lewego” na pierwszym miejscu wśród swoich typów do nagrody FIFA The Best. Na drugim miejscu wskazał N’Golo Kante, czyli defensywnego pomocnika Chelsea Londyn, a na trzecim również gracza londyńskiej Chelsea, czyli Włocha Jorginho.

Co ciekawe, w swoich typach Robert Lewandowski również umieścił Ronaldo. Znalazł jednak dla niego miejsce dopiero na trzeciej lokacie. Pierwsze miejsce zdaniem kapitana naszej reprezentacji powinien otrzymać Jorginho, a drugie Lionel Messi.