Ciekawa sytuacja przed rozpoczęciem spotkania Portugalia – Francja na Euro 2024. Kamery uchwyciły Cristiano Ronaldo, który dostrzegł naszego sędziego – Szymona Marciniaka. Jak zareagował?

Cristiano Ronaldo pożegnał się w piątkowy wieczór z Mistrzostwami Europy 2024. Jego Portugalia przegrała po serii rzutów karnych z aktualnymi wicemistrzami świata – Francją. Trójkolorowi zagrają w półfinale z faworytami całej imprezy reprezentacją Hiszpanii.

Co ciekawe, we wczorajszym ćwierćfinałowym spotkaniu był też polski akcent. Chodzi o sędziego Szymona Marciniaka. Co prawda Polak nie był głównym arbitrem meczu, jednak pełnił również ważną rolę – był sędzią technicznym.

Cristiano Ronaldo zobaczył polskiego arbitra…

Jedna z kamer uchwyciła nawet ciekawą sytuację z udziałem Polaka. Czekający w tunelu na wejście na murawę Cristiano zauważył Marciniaka. Portugalczyk najpierw uśmiechnął się, a następnie przywitał naszego arbitra. – Hi, big man! (cześć, wielki człowieku – tłum. red.) – powiedział na powitanie Ronaldo.

Następnie widać, jak obaj panowie zamienili kilka zdań. Sytuację opublikował m.in. portal TVP Sport. „Chłop ma szacun u najlepszych grajków na świecie, a Polacy oczywiście będą mu cisnąć” – podsumował jeden z internautów pod wpisem.

Przeczytaj również: