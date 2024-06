Mike Maignan to bramkarz reprezentacji Francji, który wystąpił we wtorkowym meczu z Polską podczas Euro 2024. Po spotkaniu golkiper zamieścił wpis, w którym pośrednio uderzył w Roberta Lewandowskiego.

Poszło rzecz jasna o rzut karny, który na raty wykonywał Lewandowski. Za pierwszym razem strzał Polaka Maignan bowiem obronił. Sędzia uznał jednak, że golkiper zbyt wcześnie wyszedł z bramki i nakazał powtórzyć jedenastkę.

Za drugim razem Lewandowski już się nie pomylił. W obu przypadkach Polak wykonywał karnego w charakterystyczny dla siebie sposób. Powoli nabiegał na piłkę, zwalniał tempo, robił zwody. To wszystko musiało zirytować bramkarza AC Milan i reprezentacji Francji.

Świadczy o tym wpis, który Francuz zamieścił po meczu, gdy zapewne odpoczywał już w hotelu. Dołączył do niego zasady dla bramkarzy przy rzutach karnych z dość kąśliwym komentarzem, który należy odczytywać jako prztyczek wobec kapitana polskiej kadry.

– A napastnik wykonuje osiemdziesiąty siódmy zwód w czasie rozbiegu… – napisał Maignan odnosząc się do reguł bronienia karnych dedykowanych dla bramkarzy. Golkiper nawiązał w ten sposób do zwodów wykonywanych przez Lewandowskiego, co spowodowało wcześniejsze wyjście z bramki przez Francuza.

Mike Maignan przypomina zasady dla bramkarzy przy bronieniu karnych i dodaje komentarz:

"Podczas gdy napastnik zaczyna swój 87 zwód podczas rozbiegu" pic.twitter.com/kLBGTQYKDn — Krzysztof Marciniak (@Marciniak_k) June 25, 2024

Przeczytaj również: