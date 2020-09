Mamy nadzieję, że jak najszybciej uda nam się uruchomić most pontonowy – powiedziała Prezes MPWiK Renata Tomusiak na konferencji prasowej. Przeprosiła również za kolejną usterkę w oczyszczalni „Czajka”.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w sobotę po południu o kolejnej awarii w oczyszczalni „Czajka”. Poprzednia awaria miała miejsce niemal równo rok wcześniej. Władze miasta opracowują plan, który pozwoli doraźnie zastąpić rurociąg, do czasu naprawienia uszkodzonego układu przesyłowego.

Wczoraj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak potwierdził, że polscy żołnierze skonstruują most pontonowy na Wiśle. Jednak zanim zostanie on rozstawiony warszawskie ścieki nadal będą trafiać do rzeki.

Prezes MPWiK Renata Tomusiak podkreśla jednak, że nieczystości nie stanowią zagrożenia dla wody w stolicy. – Zrzut ścieków jest 10 km poniżej naszych ujęć. Nie ma takiej możliwości, aby woda mogła być skażona – poinformowała na konferencji prasowej.

Tomusiak podkreśla jednak, że MPWiK działa na rzecz zmniejszenia do minimum zanieczyszczeń spowodowanych przez zrzut ścieków do Wisły. Prezes spółki informuje, że pracownicy pobierają próbki oraz współdziałają z władzami Płocka. – Według naszych wyników stan wody pogorszył się 500 m od miejsca zrzutu. Natomiast w dalszym przebiegu utrzymuje swoje parametry jakościowe – podkreśla.

– Składamy przeprosiny za to, co się stało. Mamy nadzieję, że jak najszybciej uda nam się uruchomić most pontonowy – powiedziała prezes MPWiK. Podziękowała również Wojsku Polskiemu oraz Wodom Polskim za pomoc w pracach nad usunięciem szkód spowodowanych awarią.

Źródło: TVP Info