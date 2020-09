Wojsko rusza na pomoc Rafałowi Trzaskowskiemu. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że polscy żołnierze wybudują most pontonowy na Wiśle. – O ile rok temu można było powiedzieć, że wszyscy byli zaskoczeni tą awarią, o tyle to, co wydarzyło się kilka dni temu, już nie było zaskoczeniem – powiedział szef MON.

Rząd odpowiedział we wtorek na prośbę Rafała Trzaskowskiego ws. wybudowania mostu pontonowego na Wiśle. Konstrukcja pozwoli przeprowadzić tymczasowy rurociąg do oczyszczali „Czajka„.

Szef KPRM poinformował, że decyzję o udzieleniu Warszawie pomocy podjął premier Mateusz Morawiecki. – Dzisiaj spotkaliśmy się w grupie ministrów i przedstawicieli różnych instytucji odpowiedzialnych za te obszary, które są dotknięte awarią, żeby przedyskutować i dookreślić zakres tej pomocy – poinformował Dworczyk.

.@TeleexpressTVP | Państwo kolejny raz pomoże stolicy w sprawie awarii rurociągu odprowadzającego ścieki. Wojsko zbuduje most pontonowy, na którym powstanie zastępczy rurociąg do oczyszczalni Czajka. pic.twitter.com/2XFdcHxIEp — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) September 1, 2020

Minister Obrony Narodowej nie był zaskoczony kolejną awarią?

Z kolei szef MON Mariusz Błaszczak potwierdził, że Wojsko Polskie wybuduje most pontonowy. Podkreślił jednak, że to prezydent Warszawy jest odpowiedzialny za funkcjonowanie miasta.

– O ile rok temu można było powiedzieć, że wszyscy byli zaskoczeni tą awarią, o tyle to, co wydarzyło się kilka dni temu, już nie było zaskoczeniem – powiedział minister na konferencji prasowej.

#TVPInfo | @mblaszczak, szef @MON_GOV_PL: Wojsko Polskie wybuduje most pontonowy w 3 dni (…) O ile rok temu wszyscy byli zaskoczeni awarią, o tyle obecna – nie była zaskoczeniem. To dowód braku kompetencji i lekceważenia obowiązków przez prezydenta #Trzaskowski.ego. pic.twitter.com/hJcFiknHWV — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) September 1, 2020

Wojsko pomoże Trzaskowskiemu. „Oczekujemy odpowiedzialności i powagi”

W opinii szefa MON kolejna awaria w Czajce jest dowodem „braku kompetencji ze strony prezydenta miasta”. – Oczekujemy odpowiedzialności i powagi w prowadzeniu spraw Warszawy przez prezydenta Trzaskowskiego – stwierdził.

Z wypowiedzi ministra Błaszczaka wynika, że w budowę mostu pontonowego zostanie zaangażowanych 50 żołnierzy. Są to wojskowi, którzy mają doświadczenie w budowaniu takich konstrukcji. – Ten most musi być sprawdzany – podkreślił.

Źródło: KPRM, TVP Info