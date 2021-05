Nie słabną emocje po wczorajszym głosowaniu w Sejmie nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Na antenie Radia ZET Włodzimierz Czarzasty odpowiedział na ataki ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej. Przy okazji przedstawił pewną radę dla „przyjaciół z PO”.

Czarzasty zapewnił, że według niego ratyfikacja Funduszu Odbudowy to dobra decyzja. Zwrócił uwagę, że głosowanie w tej sprawie nie rozłożyło się po linii rząd-opozycja, bo w obu obozach były podzielone zdania.

Jednocześnie zapewnił, że jego ugrupowanie nie wejdzie w koalicję z PiS-em. „Powtarzam stanowczo: Lewica nie wejdzie do żadnego rządu, który nie zagwarantuje powrotu praw mundurowych do emerytur. One zostały zabrane najpierw przez PO, potem przez PiS. Zawsze mieliśmy jasne zdanie” – mówił Czarzasty.

Lider Lewicy odpowiedział także na ataki ze strony polityków KO. Osobiście Borys Budka twierdził, że głosowanie w tej sprawie można było wykorzystać do obalenia rządu PiS. „Można było zakończyć rządy PiS-u i środki z KPO mógł wydawać demokratyczny rząd w oparciu o demokratyczne zasady z udziałem samorządów. Niestety tę nadzieję odebrała Lewica” – stwierdził Budka po głosowaniu.

Czarzasty ma radę dla „przyjaciół z PO”

Czarzasty odpowiedział przedstawiając swoją radę dla PO. „Jeżeli moi przyjaciele z PO uważają, że cokolwiek zrobiliśmy złego ws. rządu, że ten można było obalić, mam dla was propozycję: zgłoście konstruktywne wotum nieufności, my je poprzemy. Tylko wtedy zobaczycie, czy wasze mrzonki co do upadku rządu są prawdziwe” – powiedział.

„Namawiam, proszę, zróbcie to, zgłoście konstruktywne wotum nieufności. Nie opowiadajcie ludziom, że gdyby nie dostali pieniędzy, głosowali tak, jak wy, to ten rząd by się przewrócił” – kontynuował Czarzasty. „Zgłoście konstruktywne wotum nieufności. Zobaczycie, jak będzie głosował w tej sprawie pan Ziobro i wasza wielka nadzieja, pan Gowin” – dodał.

Czarzasty twierdzi, że PiS nie wygra kolejnych wyborów, a pieniądze z FO zostaną w Polsce. „To jest dla nas absolutnie zjawiskowa szansa. Następne wybory wygra opozycja, która w tej sprawie się dogada i będzie wydawała te środki, na które wczoraj głosowała też Polska 2050, PSL i Lewica” – podsumował.

Źr. Radio ZET