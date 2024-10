Trzy osoby zginęły w wypadku. Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem. Osobówka zderzyła się czołowo z ciężarówką na drodze krajowej nr 20 w Zdrojach, w powiecie kościerskim, w województwie pomorskim. Policja bada okoliczności tego wypadku.

Dziś około 11:20 policja w Kościerzynie otrzymała zawiadomienie o groźnym wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 20, w rejonie Zdrojów. Natychmiast wysłano tam patrol ruchu drogowego.

Policjanci zabezpieczyli miejsce tragedii. Wstępnie ustalili, że kierowca osobowego peugeota, jadąc w stronę Bytowa, zjechał na przeciwny pas. Zderzył się czołowo z ciężarówką, którą kierował 56-letni mężczyzna z województwa zachodniopomorskiego.

„Niestety są trzy ofiary śmiertelne, natomiast co do wieku, to na ten moment nic nie wiemy i to chwilę potrwa. Na miejscu wciąż pracują służby, próbują wyciągnąć ciała z samochodu” – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” asp. szt. Piotr Kwidziński z KPP w Kościerzynie.

W chwili obecnej trwają czynności z udziałem prokuratura i lekarza biegłego. Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci zorganizowali objazdy przez Lipusz i Sulęczyn.

