W związku z nowymi ograniczeniami, jakie zostały wprowadzone w naszym kraju, pojawiło się wiele wątpliwości. Część osób zaczęła zastanawiać się, czy będzie istniała możliwość choćby wyjścia na spacer czy jazdy na rowerze. Wątpliwości w tej kwestii rozwiewa Kancelaria Premiera.

W związku z coraz większą liczbą przypadków koronawirusa w Polsce, rząd zdecydował się na podjęcie restrykcyjnych działań. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski przedstawili szczegóły podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Do 11 kwietnia nie będzie można swobodnie się przemieszczać, za wyjątkiem dojazdu do pracy, wolontariatu oraz załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Obowiązuje również całkowity zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób (nie dotyczy rodzin).

O ile w pierwszych dwóch punktach nie ma wątpliwości, o tyle trzeci wzbudził wiele dyskusji. W oczywisty sposób dotyczy to między innymi zrobienia niezbędnych zakupów, wizyty w aptece czy u lekarza, ale też opieki nad bliskimi osobami czy wyprowadzenia psa. A co ze spacerem czy sportami uprawianymi na świeżym powietrzu?

Kancelaria Premiera informuje, że wyjście na spacer jest dozwolone, jednak należy pamiętać o zakazie zgromadzeń i odpowiednich środkach bezpieczeństwa. „Wyjście na spacer do parku lub lasu można zaliczyć do niezbędnych codziennych potrzeb, do których odnoszą się przepisy. Trzeba jednak pamiętać o zachowaniu ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób. Zalecamy, aby ograniczyć tego typu wyjścia do niezbędnego minimum” – czytamy.

Podobnie sytuacja ma się między innymi z uprawianiem sportu, np. biegania czy jazdy na rowerze. Tutaj również jest to dozwolone przy zachowaniu środków ostrożności.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja jeśli chodzi o place zabaw. Są one miejscem gromadzenia się różnych osób, więc wyjście na nie jest zabronione.

Źr.: gov.pl, Twitter/Kancelaria Premiera