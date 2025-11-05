W zakopiańskim Miejskim Parku doszło do niepokojącego incydentu. 2 listopada 13-letni chłopiec został zaatakowany przez dorosłego mężczyznę. Do pobicia doszło w biały dzień, w miejscu często uczęszczanym przez młodzież i turystów.

Jak informuje „Tygodnik Podhalański”, sprawę zgłosił ojciec nastolatka. Według jego relacji, napastnik miał kilkukrotnie uderzyć chłopca w twarz. – Praktycznie nikt nie zareagował. Sprawa została zgłoszona na policję. Bardzo proszę o kontakt z policją świadków tego zdarzenia – mówi ojciec chłopca.

Zakopiańska policja potwierdza, że prowadzi postępowanie wyjaśniające. Funkcjonariusze zabezpieczają nagrania z monitoringu, jednak część kamer w tym rejonie – jak podaje „Tygodnik Podhalański” – nie działała w chwili zdarzenia, co może utrudnić identyfikację sprawcy.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć zajście lub mają informacje w sprawie, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zakopanem.

Sprawa wywołała poruszenie wśród mieszkańców. W komentarzach pojawiają się głosy zwracające uwagę nie tylko na sam akt przemocy, ale także na bierność świadków. Wiele osób podkreśla, że szybka reakcja otoczenia mogłaby przerwać atak i pomóc dziecku.

