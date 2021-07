Dariusz Szpakowski to z całą pewnością jedna z największych legend jeśli chodzi o polskich komentatorów. Obecnie pełni swoją rolę podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. W rozmowie z TVP Sport zwrócił się w stronę hejterów, którzy często krytykują polskich sportowców.

Wokół Dariusza Szpakowskiego zrobiło się w ostatnim czasie niemałe zamieszanie. Wszystko za sprawą tegorocznych piłkarskich mistrzostw Europy, gdzie komentator był przez część kibiców krytykowany za liczne błędy. Doszło do tego, że został on odsunięty od komentowania finałowego spotkania pomiędzy Włochami i Anglią.

Szpakowski powrócił jednak na antenę TVP Sport przy okazji igrzysk olimpijskich w Tokio. W rozmowie z TVP Sport zwrócił się do hejterów, przy okazji momentu, w którym Iga Świątek odpadła z rywalizacji. „Sportowcom bardziej potrzebne są słowa wsparcia. Ona skończy swoją przygodę z igrzyskami, ale będzie grała w kolejnych turniejach. Wzmacniajmy ich psychicznie, podziękujmy im za to, co zrobili. Myślę o czwórce podwójnej kobiet, ale też o pozostałych. Wspierajmy naszych, nie hejtujmy” – powiedział.

Komentator zaapelował również, by w sporcie nie było miejsca na podziały. „To nie ma sensu. To boli i jest przykre. Łatwo kliknąć, napisać. Przed tym proszę się jednak zastanowić, ile ci ludzie włożyli pracy, własnych wyrzeczeń. Oni są nasi, bo reprezentują polskie barwy. Sport jest ponad wszelkimi podziałami. Jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną” – dodał.

Żr.: TVP Sport