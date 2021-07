Niedawno media społecznościowe obiegło nagranie z wpadką Karola Stopy. Komentator Eurosportu nie wiedział, że miał włączony mikrofon, więc widzowie usłyszeli wiązankę przekleństw. Teraz w podobnej roli znalazł się inny komentator tej samej stacji, ale unikał wulgaryzmów. Żeby było zabawniej, w rozmowie z kimś nawiązywał właśnie do wpadki Stopy.

W środę rano 28 lipca na Eurosporcie mogliśmy śledzić rywalizację kolarzy szosowych. W trakcie transmisji doszło do wpadki, a w zasadzie do dwóch wpadek zaraz po sobie. Na początku komentator Eurosportu recytował znany wierszyk służący zapewne rozgrzaniu aparatu mowy. „Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego” – mówił sądząc, że mikrofon jest wyłączony.

Widzowie żartowali, że nawiązuje w ten sposób do głośnej wpadki Karola Stopy. Chwilę później słychać było, jak z kimś rozmawia i w tym przypadku nie było już wątpliwości, że komentator Eurosportu nawiązuje do tamtej wpadki.

„Mikrofon działa, z tego co słyszę, więc chyba będzie wszystko w porządku. Tutaj, jeżeli chodzi o te pokrętełka, wiem wszystko o co chodzi, więc spoko” – mówił komentator Eurosportu. „Bluzgać nie będę, więc pójdzie. Dzięki wielkie, super!” – dodał nawiązując do niedawnej wpadki Stopy.

Źr. se.pl; twitter