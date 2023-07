Władimir Putin traci grunt pod nogami. Recep Tayyip Erdogan dał zielone światło do rozszerzenia NATO. O decyzji tureckiego prezydenta poinformował sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

Wielomiesięczne negocjacje pomiędzy NATO i Turcją zakończyły się sukcesem. W poniedziałek wieczorem sekretarz generalny Jens Stoltenberg ogłosił, że Sojusz Północnoatlantycki uzyskał zgodę Turcji na poszerzenie NATO o Szwecję.

Komentatorzy są zgodni – Recep Tayyip Erdogan kolejny raz w ostatnim czasie podjął decyzję sprzeczną z polityką Kremla. Nieco wcześniej bowiem, podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego, wypuścił dowódców pułku „Azow” ze swojego kraju do Ukrainy.

No to na Kremlu są wściekli na Erdogana.



Nie dość, że wypuścił dowódców pułku "Azow" to teraz zgodził się na wejście Szwecji do NATO.



Generalnie dowódcy pułku Azow Denys Prokopenko i Swiatosław Pałamar, dowódca 36. brygady piechoty morskiej Serhij Wołynski oraz Denys Szłeha i… pic.twitter.com/VUIVYJ69b4