We wtorek wieczorem protesty przeciwko zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika odbywały się nie tylko w Warszawie. W Sopocie demonstranci ruszyli pod dom Tuska, gdzie zapalili znicze i zostawili napisy. Interweniowała policja.

We wtorek Kamiński i Wąsik przebywali w Pałacu Prezydenckim. To tam aresztowali ich policjanci i przewieźli do Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Następnie doprowadzono ich do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. W tym miejscu wieczorem zbierały się tłumy zwolenników PiS, którzy protestowali przeciwko zatrzymaniom.

W tym samym czasie demonstracja odbywała się również w Sopocie. Grupa demonstrantów ruszyła pod dom Tuska, aby zapalić znicze w geście protestu. Publikowane w mediach społecznościowych zdjęcia wskazują, że zostawiono też napisy „Wszystkich nas nie zamkniecie” oraz „dyktatura”.

Na miejscu pojawili się również funkcjonariusze policji. Wylegitymowali zgromadzonych.

