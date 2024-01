Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zatrzymani. Trafili do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie. Jak wyglądają cele przewidziane dla zatrzymanych?

Do zatrzymania Kamińskiego i Wąsika doszło 9 stycznia. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali ujęci w momencie, gdy przebywali na terenie Pałacu Prezydenckiego. Wcześniej wzięli udział w uroczystości powołania doradców Prezydenta RP.

Następnie obaj zostali przewiezieni do aresztu śledczego Warszawa Grochów. Na miejscu momentalnie zgromadził się tłum osób, które sprzeciwiały się działaniom obecnej władzy.

Tymczasem w sieci pojawiły się zdjęcia, jak wygląda wnętrze aresztu. Dostępne są również fotografie cel, w których przebywają zatrzymani i oczekujący na dalsze kroki służb. Trzeba przyznać, że warunki nie są najlepsze.

Cele mieszkalne w tym areszcie mogą być jednoosobowe lub wieloosobowe. Inne rodzaje cel to m.in. cela ogólna, cela izolacyjna, cela zabezpieczająca, cela przejściowa, cela monitorowana.

– Celę mieszkalną wyposaża się w odpowiedni sprzęt kwaterunkowy zapewniający skazanemu osobne miejsce do spania, odpowiednie warunki higieny, dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę, według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, a także oświetlenie odpowiednie do czytania i wykonywania pracy – czytamy z kolei na stronie internetowej Służby Więziennej.

