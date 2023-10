Po 71 latach na niebie ponownie pojawi się kometa 2P/Pons-Brooks, zwana „diabelską”. Dwukrotnie większy od Mount Everestu obiekt posiada dość nietypowe cechy. Posiada lodowy wulkan, a ponadto w nie do końca zbadany sposób wytwarza… „rogi”.

Jak informują eksperci, cytowani przez Polsat News, kometa 12P/Pons-Brooks jest wyjątkowa z wielu względów. Zauważono ją po raz pierwszy w 1812 roku, a kolejny raz pojawiła się na niebie w 1883 roku.

To jedna z około 20 komet posiadających na swej powierzchni lodowy wulkan. Diabelska kometa wytwarza specyficzną mieszankę pyłu, lodu i gazu znaną jako kriomagma.

„Będzie można ją zobaczyć gołym okiem lub przez lornetkę, ale nie dlatego, że będzie bardzo blisko. Jest po prostu bardzo jasna” – podkreśla Teddy Kareta, badacz z Lowell Observatory w Flagstaff w Arizonie, cytowany przez Polsat News.

Stosunkowo niedawno badacze dostrzegli, że wokół jej jądra pojawiają się… „rogi”. Kareta wyjaśnia, że „rogi” to w rzeczywistości ogony powstałe z wybuchów gazu i pyłu. Nie do końca jednak udało się ustalić, w jaki sposób one powstają.

„Istnieje szansa, że wiosną przyszłego roku Pons-Brooks będzie na tyle jasna, że będzie można je zobaczyć gołym okiem, a prawie na pewno będzie można ją zobaczyć za pomocą małej lornetki lub przydomowego teleskopu” – mówił amerykański specjalista.

