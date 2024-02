Dietetyczka Magdalena Skowrońska zamieściła w mediach społecznościowych nagranie. Wskazuje w nim produkty, których nigdy nie kupiłaby w Biedronce.

Skowrońska zamieściła wpis w serwisie społecznościowym TikTok. Zatytułowała go „3 produkty, których nigdy nie kupiłabym w Biedronce jako dietetyk”. Kobieta dodała jednocześnie, że nagranie nie ma na celu atakowania popularnej sieci spożywczej.

– Filmik nie ma na celu umniejszania Biedronce, sama często robię w niej zakupy – wyjaśniła dietetyczka, która publikuje na profilu o nazwie „Zdrowo Zbilansowana”.

Kobieta wskazuje, że jednym z produktów, od których by stroniła jest lubiana przez wielu sól himalajska. – W nadmiarze szkodzi tak samo jak zwykła sól biała. Niestety jej szczególne właściwości sprowadzają się tylko do walorów estetycznych – powiedziała.

Wskazała trzy produkty, których nie kupiłaby w Biedronce

Drugim produktem, którego nie kupiłaby dietetyczka są aromaty do ciast. W jej ocenie ich skład jest bardzo kontrowersyjny. – Nie lepiej dodać do ciasta po prostu kilku kropel cytryny? – zapytała.

Ostatni produkt, który jej zdaniem nie jest najlepszy dla zbilansowanej diety to popularny, dostępny w dyskoncie sos chili. – Najczęściej chyba kojarzony z chińszczyzną. Jego skład to tak właściwie woda plus cukier i trochę przypraw. Nie zapominając oczywiście o całej liście konserwantów, zagęszczaczy i stabilizatorów – mówi Skowrońska na nagraniu.

@zdrowo.zbilansowana 3 produkty, których nigdy nie kupiłabym jako dietetyk 😎 Ani w biedronce, ani w żadnym innym sklepie 🏬 Produkty z biedronki podane są tylko i wyłącznie jako przykład 🤓 Filmik nie ma na celu umniejszania biedronce, sama często robię w niej zakupy 🛒 Przy okazji, testuję dzisiaj nowe napisy do reelsów, dajcie znać czy są lepsze niż te ostatnie! 🥰 ___________________ Dieta, zakupy, biedronka, tego nie kupuj, zdrowie, jedzenie, dietetyk ♬ dźwięk oryginalny – Zdrowo.Zbilansowana

