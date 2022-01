Zmarł Damian Antoniewski, znany miłośnikom muzyki klubowej jako DJ ANTEX. Muzyk miał zaledwie 42 lata. Jak donosi portal tvn24.pl w ostatnich tygodniach zmagał się z ciężkim zakażeniem koronawirusem.

DJ ANTEX był obecny na polskiej scenie muzycznej od ponad 20 lat. W tym czasie koncertował w klubach całej Polski. Przez wiele lat związany z klubem Protector Brzeski. Jego styl był mieszanką big roomowej elektroniki przerywanego pobudzaniem klubowiczów przez mikrofon.

Kilka tygodni temu złożył internautom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. – Moje święta w tym roku są nieco inne od tych z poprzednich lat, niestety będę musiał je spędzić w samotności bez mojej żony i córeczek. Jeśli Was mogę prosić, to proszę Was tylko o „Zdrowie” dla Mnie, bo to jest mi teraz najbardziej potrzebne – napisał.

Tydzień później złożył fanom życzenia noworoczne. „Ja walczę dalej o moje życie” – informował DJ ANTEX.

Wiadomość o śmierci artysty opublikował portal tvn24.pl. „W ostatnich tygodniach ciężko przechodził zakażenie koronawirusem. Zmarł w szpitalu w Oleśnie na Opolszczyźnie” – czytamy w nagłówku.

W wieku 42 lat odszedł Damian Antoniewski, społeczności klubowej szerzej znany jako DJ ANTEX.https://t.co/1RGKY8JS6Z — tvn24 (@tvn24) January 18, 2022

Damian Antoniewski pseud. "DJ Antex" (42) – polski DJ, znany na scenie klubowej w Polsce i zagranicą. Zmarł na COVID-19. pic.twitter.com/8KacJyoKAa — Kto umarł? (@KtoUmarl) January 18, 2022