Cały świat żyje w ostatnich dniach decyzją Meghan i Harry’ego, którzy zdecydowali, że nie będą już dłużej częścią rodziny królewskiej. Wiele osób zastanawia się, co stało za ich decyzją i kto de facto ją podjął. Teraz rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił przyjaciel księcia, JJ Chalmers.

JJ Chalmers to szkocki prezenter, który prywatnie jest przyjacielem księcia Harry’ego. Mężczyźni znają się jeszcze czasów służby w armii. I to właśnie on w programie „The One Show” odniósł się do decyzji Harry’ego i Meghan w sprawie „wypisania” się z brytyjskiej rodziny królewskiej.

Przypomnijmy, że para o swojej decyzji poinformowała w ubiegłym tygodniu. Meghan i Harry zamierzają zrezygnować zarówno z posiadanych obowiązków, jak i przywilejów. Będą dzielić czas między Wielką Brytanię i Kanadę. Spekulacji dotyczących przyczyn decyzji jest wiele.

JJ Chalmers jest zdania, że to Harry podjął taką decyzję, by w przyszłości móc powiedzieć synowi, że zrobił to dla jego dobra. „Myślę, że decyzja, którą podjął, była podyktowana ochroną swojej rodziny, bo zasadą numer jeden jest być ojcem i mężem” – powiedział. „Każdy mąż chce chronić swoją żonę i każdy ojciec chce strzec swoich dzieci” – dodał.

Źr.: WP Gwiazdy