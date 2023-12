Joanna Scheuring-Wielgus może niebawem mieć sporą zagwozdkę. Wszystko za sprawą polskiego podróżnika, Dawida Fazowskiego.

Dawid Fazowski zaprezentował swój najnowszy cykl podróżnicy w ramach programu na YouTube pt. „Przez świat na fazie”. Tym razem wideobloger wybrał się do Włoch, w tym m.in. na należącą do tego państwa wyspę – Lampedusę.

To tam znajdują się obozy dla uchodźców, którzy próbują dostać się do Europy. Są to najczęściej obywatele państw afrykańskich, którzy na Starym Kontynencie szukają nowego miejsca do życia.

Fazowski postanowił udać się do obozu. Co ciekawe, miał ze sobą nietypowe ulotki z wizerunkiem… polskiej posłanki Joanny Scheuring-Wielgus. Jak wyjaśnia podróżnik, chciał w ten sposób przekazać szerszemu gronu osób zapowiedź posłanki Lewicy. Ta oświadczyła bowiem, że jest w stanie przyjąć uchodźców z Lampedusy do swojego mieszkania.

Joanna Scheuring-Wielgus przyjmie uchodźców z Afryki?

– Chciałem, żeby oni o tym wiedzieli, bo przecież nie każdy zna język polski – mówi Fazowski. Na wspomnianej ulotce podróżnik umieścił adres biura poselskiego posłanki, a także numer telefonu, pod którym można się kontaktować z jej współpracownikami. – Dodałem oczywiście maila i zdjęcie, żeby wiedzieli, która to pani – powiedział popularny „Faza”.

Akcja podróżnika spodobała się jego widzom. – Piękna sprawa z tymi ulotkami… – napisał jeden z nich pod filmem zamieszczonym na YouTube. – Pani Joanna zmienia pościel dla nowych gości. Potwierdzone info – dodał kolejny.

