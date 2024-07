Makabryczne zdjęcie trafiło do sieci. Widać na nim zwłoki mężczyzny. Ludzie twierdzą, że to Jacek Jaworek.

Kilka dni temu w miejscowości Dąbrowa Zielona znaleziono zwłoki mężczyzny z raną postrzałową głowy. Natychmiast pojawiły się spekulacje dotyczące tego, iż może być to ciało Jacka Jaworka, który nieopodal, we wsi Borowce, zamordował z zimną krwią swoją rodzinę.

W tym momencie prokuratura nie potwierdza czy denat to faktycznie podejrzany o morderstwo. Nieoficjalnie mówi się jednak, że to Jacek Jaworek, który wcześniej miał się nawet pojawić przy grobie swojej rodziny.

Niedawno do sieci wyciekło również makabryczne zdjęcie, na którym widać zwłoki mężczyzny. Fotografia krąży w mediach społecznościowych, szczególnie na platformie „X”. Z wiadomych względów nie publikujemy go na naszym portalu.

Makabryczne zdjęcie w sieci. Czy to Jacek Jaworek?

Serwis Wirtualna Polska przeprowadził kilka rozmów z lokalną społecznością. Jej przedstawiciele są przekonani, że widoczny na zdjęciu mężczyzna to właśnie Jacek Jaworek.

– Nigdy nie wierzyliśmy, że Jaworek nie żyje – do dzisiaj. Na zdjęciu są ślady pobicia. Według mnie ktoś go zastrzelił i podrzucił – mówi jeden z mężczyzn, który dodaje, że to dla wszystkich „ulga”.

Ludzie nie wierzą również, że Jaworka ruszyły wyrzuty sumienia. – Nie kogoś, kto zastrzelił swoją rodzinę. Ktoś wyłożył go policji na widelcu. Może dlatego, że sami tyle lat nie potrafili go znaleźć? To przecież nie był żaden Rambo, żeby się ukrywał tyle lat. To nie dziki zachód – mówi jedna z kobiet. Prokuratura cały czas podkreśla, że na ustalenie tożsamości denata musimy poczekać do przeprowadzenia badań DNA.

